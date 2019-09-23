Межбанк: что добавит нервозности на рынке

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В четверг ситуация на валютном рынке продолжит оставаться достаточно нервозной. Вот причины:
1) Вчерашний неожиданный разворот курса и валютные ралли по доллару то с проседанием до 24,04 гривен и ниже (даже с откупом 150 млн долларов Нацбанком через Matching), то с потом быстрым взлетом котировки к уровням до 24,25 и выше – привели в некоторое замешательство как клиентов, так и самих банкиров. На этом фоне – никто из крупных клиентов торопиться с продажей/покупкой валюты не будет. Всем надо понять, что происходит. Это добавит нервозности на межбанке в первые часы сессии;
2) Нерезиденты уже рассчитались за купленные 24 сентября на аукционе ОВГЗ и это сократит приток валюты от них под эти операции. Сегодня “поставщиками” нерезидентской валюты останутся только сделки с облигациями на вторичном рынке, а это уже не те объемы;
3) Бизнес начал получать возмещения НДС ( в среду государство сразу перечислило экспортерам не менее 7,6-7,8 млрд гривен, что сократит их интерес к продаже валютной выручки и снизит предложение на торгах. Это работает против гривны;
4) Поведение наличного рынка. Тут похоже владельцы обменников уже определились и не играют “на повышение”, несмотря на вчерашние скачки курса. Купить доллар в обменках можно без проблем по 24,15 гривен и это работает в пользу нацвалюты, так как свидетельствует об отсутствии паники на наличном рынке. Психологически это играет на укрепление позиций гривны.
Мы ожидаем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 220-250 млн долларов при заключении до 490-530 сделок и коридоре по американской валюте в пределах 24,10-24,30 гривен.
При появлении ситуативного излишка доллара (что сегодня маловероятно) мы снова увидим НБУ с выкупом валюты на межбанке через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,17 / 24,20
евро – 26,55 / 26,58
российский рубль – 0,3753 / 0,3761
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