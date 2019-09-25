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За какие нарушения правил парковки могут забрать авто на штрафплощадку

За какие нарушения правил парковки могут забрать авто на штрафплощадку

За последний месяц в столице на штрафплощадку забрали более полутысячи авто. В предыдущий месяц таких авто было только 48, поэтому тенденция к активному росту очевидна. Штрафов выписали на 605 тыс. грн.

Такие данные приводят в Инспекции по парковке.

За какие нарушения правил парковки могут забрать авто на штрафплощадку:

  • Парковка во втором ряду.
  • Парковка на пешеходном переходе.
  • Парковка на полосе общественного транспорта.
  • Авто мешает движению другого транспорта.
  • Парковка на тротуаре.
  • Парковка на велосипедной дорожке.

Штрафы за неправильную парковку:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки.
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки.
По материалам Finance.UA
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