За последний месяц в столице на штрафплощадку забрали более полутысячи авто. В предыдущий месяц таких авто было только 48, поэтому тенденция к активному росту очевидна. Штрафов выписали на 605 тыс. грн.

Такие данные приводят в Инспекции по парковке.

За какие нарушения правил парковки могут забрать авто на штрафплощадку:

Парковка во втором ряду.

Парковка на пешеходном переходе.

Парковка на полосе общественного транспорта.

Авто мешает движению другого транспорта.

Парковка на тротуаре.

Парковка на велосипедной дорожке.

Штрафы за неправильную парковку: