Google выпустила Android 10 Go для дешевых смартфонов

Android Go – это специальная версия мобильной операционной системы от Google, разработанная для дешевых и слабых смартфонов с оперативной памятью менее 1 Гб. Вслед за полноценной версией Android 10, вышла “урезанная” Android 10 Go, которая стала на 10% быстрее, чем Android 9 Go, а также является самой безопасной для использования, пишет Сегодня.

Android 10 Go делает упор на скорость благодаря более быстрой и эффективной работой с оперативной памятью, а также выгрузке множества ненужных и ресурсоемких приложений, замененных на их web-версии, что позволило операционной системе занимать меньше места на встроенном накопителе.

За безопасность отвечает протокол шифрования Adiantum. Он был создан Google специально для недорогих и слабых устройств. Благодаря ему шифрование осуществляется без снижения производительности.

Google также подчеркнула, что недавние обновления приложений играют важную роль. В Google Go появилась функция чтения вслух на основе искусственного интеллекта, а также визуальный поиск в объективе камеры, а приложение Gallery Go использует ИИ для организации фотографий в автономном режиме. YouTube Go был также оптимизирован, улучшилась производительность и сжатие потоковых данных.

Первые смартфоны на базе Android 10 Go должны появиться поздней осенью. Цены на мобильные устройства на этой ОС, как правило, стартуют от 80 долларов.