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С начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн - Госстат

С начала года через украинские АЗС продали бензина на 30 млрд грн - Госстат

В течение января-августа этого года через украинские АЗС продали бензина на более чем 30 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, в январе-августе текущего года в Украине через АЗС было продано бензина на около 30,2 млрд гривен, тогда как объем розничной продажи природного сжиженного газа или метана составил 626,6 млн грн.

Больше всего бензина и газа продают через АЗС Днепропетровской, Киевской, Одесской областей и города Киева.

По материалам УНН
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