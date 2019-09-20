Межбанк: доллар "взлетел"

Среда на валютном рынке прошла очень интересно и динамично. Причем – потрепала нервы как банкирам, так и клиентам.

В самом начале сессии нерезиденты активно продавали валюту под расчеты за купленные вчера ОВГЗ. Поток долларов оказался настолько существенным, что Нацбанку пришлось как минимум трижды выходить на межбанк с выкупом доллара.

Покупал сперва по 24,09 гривен, затем – по 24,05 гривны, а затем и по 24,04. Купил, по нашим оценкам, не менее 150 млн долларов – это фактически одна из самых крупных ежедневных интервенций регулятора с начала года.

Поэтому с утренних 24,07/24,09 гривен за доллар – курс к 11 часам просел только до 24,04/24,06 гривен , хотя имел без поддержки НБУ все шансы провалиться как минимум к уровню в 23,90.

Но после таких массированных скупок валюты – ситуация на межбанке стала стремительно меняться. Нацбанк явно перестарался. После 11:20 спрос начал превышать предложение и в 12:00 доллар уже вырос до 24,07/24,10 гривен, а к обеду взлетел до 24,13/24,17.

После 14:00 незакрытый спрос нескольких импортеров закрепил котировки на отметке 24,13/24,17 гривны за доллар, а затем спекулянты на вялом и малообъемном рынке быстро разогнали его до 24,20/24,24 гривен к 15 часам и до 24,21/24,25 на 16:00. В последний час сессии задор спекулянтов по раскачке рынка уперся в отсутствие предложения и завершились торги по доллару уровнем 24,175/24,20.

Лишнее усердие и “жадность” Нацбанка при скупке валюты сыграли плохую шутку с гривной и порядком “напугали” рынок к концу дня. Завтрашний день при таком закрытии в среду способен дать существенно заработать спекулянтам на неожиданно появившихся “страхах” по курсу со стороны реальных покупателей-импортеров.

Главные события 25 сентября на межбанке:

1) Неожиданный взлет курсу доллара с утренних 24,07/24,09 гривен до 24,175/24,20 к концу сессии из-за “перевыкупа” регулятором валюты на торгах;

2) НБУ выкупил огромный объем предложения доллара (до 150 млн ) в начале сессии через Matching по ценам:1) 24,09 гривен; 2) 24,05 гривен и 3) по 24,04 гривны в первые два часа сессии, чем буквально на ровном месте “развернул” тренд на межбанке в сторону быстрого роста котировок;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,0665 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 26 сентября установлен на уровне 24,1201.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,18 / 24,21

евро – 26,57 / 26,59

российский рубль – 0,3758 / 0,3764

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0945 / 1,0947

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