77% CEO ожидают позитивного развития бизнеса в 2020 году - опрос

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На развитие бизнеса в следующем году рассчитывает 77% руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.
Такие данные были получены в результате опроса «Прогнозы бизнеса на 2020 год».
Читайте также: Бизнес-ассоциация спрогнозировала курс на следующий год
Более половины бизнесменов (62%) ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% – в гривне. Почти половина (45%) СЕО прогнозируют темп роста доходов также на уровне 10-20%.
Так, при планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/$. И, по прогнозам инвесторов, гривна продолжит укрепление, ведь в прошлом году предусмотренный курс был на уровне 30 грн/$.
Большинство (90%) руководителей планируют повышать заработную плату сотрудникам в размере 5-20%.
В то же время, уменьшилось количество желающих расширять штат. Так, 47% планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года. Принимать на работу новых людей за счет расширения штата планируют только 46% (в прошлом году их количество составляло 58%).
Исследование показало, что в следующем году компании не спешат начинать новые инвестиционные проекты в Украине – только 33% СЕО имеют такие намерения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупцииВчера, 12:33 - 5047 10
Министр инфраструктуры предложил новый принцип растаможки автоВчера, 14:03 - 2544 6
В Украине введут электронные водительские удостоверения и студенческие билетыВчера, 15:05 - 1269 5
Минфин планирует в будущем выпускать исключительно гривневые ОВГЗВчера, 17:22 - 518 4
Средняя зарплата киевлян в июле превысила 16 тыс. грнВчера, 17:03 - 748 4
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупцииВчера, 12:33 - 5047 10
В НБУ объяснили причины укрепления гривныВчера, 11:05 - 3689
Межбанк: просядет ли курс ниже 24 гривенВчера, 11:25 - 3124
Министр инфраструктуры предложил новый принцип растаможки автоВчера, 14:03 - 2544 6
Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугамиВчера, 13:00 - 1759 2
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфоновВчера, 12:10 - 263
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 871
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1611
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2552
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1372