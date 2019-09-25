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77% CEO ожидают позитивного развития бизнеса в 2020 году - опрос

77% CEO ожидают позитивного развития бизнеса в 2020 году - опрос

На развитие бизнеса в следующем году рассчитывает 77% руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Такие данные были получены в результате опроса «Прогнозы бизнеса на 2020 год».

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Более половины бизнесменов (62%) ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% – в гривне. Почти половина (45%) СЕО прогнозируют темп роста доходов также на уровне 10-20%.

Так, при планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/$. И, по прогнозам инвесторов, гривна продолжит укрепление, ведь в прошлом году предусмотренный курс был на уровне 30 грн/$.

Большинство (90%) руководителей планируют повышать заработную плату сотрудникам в размере 5-20%.

В то же время, уменьшилось количество желающих расширять штат. Так, 47% планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года. Принимать на работу новых людей за счет расширения штата планируют только 46% (в прошлом году их количество составляло 58%).

Исследование показало, что в следующем году компании не спешат начинать новые инвестиционные проекты в Украине – только 33% СЕО имеют такие намерения.

По материалам Finance.UA
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