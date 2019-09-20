Укроборонпром преобразуют в холдинговую компанию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ходе реформы оборонно-промышленного комплекса, государственный концерн Укроборонпром планируют преобразовать в холдинговую компанию.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.
Читайте также: BlaBlaCar объявил о покупке билетного оператора Busfor
«Укроборонпром проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений», – отмечается в сообщении.
Следует указать, что особенностью холдинговых компаний является то, что они выступают владельцами ряда компаний-участниц холдинга и управляют ими как акционеры.
«Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины – партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым», – сообщил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин продал облигаций на 13,2 млрд гривенВчера, 19:01 - 1816 5
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения7 ч. назад - 1791 3
Стало известно, сколько семей воспользовались программой "муниципальная няня"8 ч. назад - 527 3
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО10 ч. назад - 1425 3
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 30096 2
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 30096 2
Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировокВчера, 18:10 - 3911
Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки7 ч. назад - 3810
Миллиардеры готовятся к кризису 2020 года6 ч. назад - 2972 1
Chery вывела на украинский рынок новый кроссовер (фото)15 ч. назад - 2565
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)2 ч. назад - 83
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1205
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2383
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1237
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1835