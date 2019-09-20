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Укроборонпром преобразуют в холдинговую компанию

Укроборонпром преобразуют в холдинговую компанию

В ходе реформы оборонно-промышленного комплекса, государственный концерн Укроборонпром планируют преобразовать в холдинговую компанию.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.

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«Укроборонпром проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений», – отмечается в сообщении.

Следует указать, что особенностью холдинговых компаний является то, что они выступают владельцами ряда компаний-участниц холдинга и управляют ими как акционеры.

«Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины – партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым», – сообщил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.

По материалам Finance.UA
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