Сумма задолженности Нафтогаза уменьшилась на 666 млн грн

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Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 61,5 млрд грн (уменьшение на 666 млн грн, или -1,1% за неделю).
Об этом сообщает& пресс-служба Нафтогаза.
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За неделю производители тепла уменьшили долг на 237 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 95 млн грн (2%), региональные газосбытовые предприятия – на 338 млн грн (1,5%).
По состоянию на 24 сентября 2019 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 39,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 333 млн грн (0,8%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,1 млрд грн, в т.ч. по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО – 230 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 338 млн грн (1,5%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилось на 4 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.
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