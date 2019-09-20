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За неделю ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов»

За неделю ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов»

Еще более 70 ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов» за неделю на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

Об этом сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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По его словам, уже несколько недель подряд спрос ОСМД на программу – стабильно высокий, поскольку выгодные условия программы позволяют:
• провести комплексную термомодернизацию многоэтажки;
• получить до 70% возмещения из госбюджета, а дополнительную компенсацию – из местных бюджетов;
• в результате экономить 50% и более на коммунальных платежах.

Например, ОСМД «Героев Днепра, 71» (г. Черкассы) использовало 2,6 млн грн «теплого кредита» на утепление фасада, замену окон и дверей. Государство возместило 1 млн грн, а город – всю процентную ставку (400 тыс. гривен).

После всех компенсаций суммарные затраты по проекту в среднем на 1 квартиру составляют около 200 грн в месяц.

Кроме этого, благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям, а также имеющемся ИТР и приборам учета тепла расходы на отопление уменьшились почти на 50%: с 35,64 грн/м2 до 18,6 грн/м2 в месяц.

«Призываю председателей ОСМД пользоваться преимуществами программы, чтобы уже зимой меньше платить за коммунальные услуги и жить в комфорте», – сообщил Сергей Савчук.

По материалам Finance.UA
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