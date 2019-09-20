За неделю ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Еще более 70 ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов» за неделю на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.
Об этом сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Читайте также: Кабмин сообщил, чем заменит теплые кредиты
По его словам, уже несколько недель подряд спрос ОСМД на программу – стабильно высокий, поскольку выгодные условия программы позволяют:
• провести комплексную термомодернизацию многоэтажки;
• получить до 70% возмещения из госбюджета, а дополнительную компенсацию – из местных бюджетов;
• в результате экономить 50% и более на коммунальных платежах.
Например, ОСМД «Героев Днепра, 71» (г. Черкассы) использовало 2,6 млн грн «теплого кредита» на утепление фасада, замену окон и дверей. Государство возместило 1 млн грн, а город – всю процентную ставку (400 тыс. гривен).
После всех компенсаций суммарные затраты по проекту в среднем на 1 квартиру составляют около 200 грн в месяц.
Кроме этого, благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям, а также имеющемся ИТР и приборам учета тепла расходы на отопление уменьшились почти на 50%: с 35,64 грн/м2 до 18,6 грн/м2 в месяц.
«Призываю председателей ОСМД пользоваться преимуществами программы, чтобы уже зимой меньше платить за коммунальные услуги и жить в комфорте», – сообщил Сергей Савчук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 3044 11
Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеровВчера, 15:47 - 2607 8
Минфин продал облигаций на 13,2 млрд гривенВчера, 19:01 - 1687 5
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО8 ч. назад - 1274 3
Пенсионный фонд сообщил о количестве загрузок своего приложения6 ч. назад - 1449 2
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 29541 2
Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировокВчера, 18:10 - 3877
Межбанк: обвалится ли доллар ниже психологической отметки5 ч. назад - 3509
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 3044 11
Миллиардеры готовятся к кризису 2020 года5 ч. назад - 2714 1
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Около часа назад - 46
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1180
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2375
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1232
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1829