За неделю ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов»

Еще более 70 ОСМД привлекли 22 млн грн «теплых кредитов» за неделю на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

Об этом сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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По его словам, уже несколько недель подряд спрос ОСМД на программу – стабильно высокий, поскольку выгодные условия программы позволяют:

• провести комплексную термомодернизацию многоэтажки;

• получить до 70% возмещения из госбюджета, а дополнительную компенсацию – из местных бюджетов;

• в результате экономить 50% и более на коммунальных платежах.

Например, ОСМД «Героев Днепра, 71» (г. Черкассы) использовало 2,6 млн грн «теплого кредита» на утепление фасада, замену окон и дверей. Государство возместило 1 млн грн, а город – всю процентную ставку (400 тыс. гривен).

После всех компенсаций суммарные затраты по проекту в среднем на 1 квартиру составляют около 200 грн в месяц.

Кроме этого, благодаря проведенным энергоэффективным мероприятиям, а также имеющемся ИТР и приборам учета тепла расходы на отопление уменьшились почти на 50%: с 35,64 грн/м2 до 18,6 грн/м2 в месяц.

«Призываю председателей ОСМД пользоваться преимуществами программы, чтобы уже зимой меньше платить за коммунальные услуги и жить в комфорте», – сообщил Сергей Савчук.