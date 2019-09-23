OpenMarket продает арестованный теплоход и плавучее кафе

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Государственное предприятие “СЕТАМ” продает арестованный теплоход “Риверест 5” за 1,3 млн грн и плавкафе “Риверест плюс” за 1,6 млн грн в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
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“OpenMarket (Государственное предприятие “СЕТАМ”) продает Пассажирский теплоход “Риверест “и стояночное плавкафе (дебаркадер) “Риверест плюс” в Киеве”, – говорится в сообщении.
На продажу выставлен пассажирский теплоход “Риверест 5”, 1976 года постройки, бело-синего цвета, регистрационный номер ИРС-0161; длина – 33.5 м, ширина – 5.3 м, валовая вместимость – 82.5 т, высота борта – 2.55 м., надворный борт – 850 мм; двигатель – ЗД12, количество – 2, суммарная мощность −2*220 кВт; состояние рабочее; на верхней палубе стационарных стульев, прикрепленных к полу, 69 шт., в каюте стол длиной примерно 2 м, овальный.
Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года.
Стартовая цена: 1377 017,00 грн.
Также продается стояночное плавкафе (дебаркадер) “Риверест плюс”, 1957 года постройки, регистрационный номер: IPC-0160; длина – 30.0 м, ширина – 8.2 м, валовая вместимость – 160 т, цвет – синий, в трюме 4 насоса с расширительными бачками и водонакопитель.
Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года.
Стартовая цена: 1610 546,00 грн.
“Теплоход и ресторан в хорошем состоянии с современным ремонтом и дизайном интерьера. Это готовый бизнес, который способен привлечь инвесторов”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.
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