Киев планирует увеличить бюджет-2020 в несколько миллиардов

Бюджет Киева планируется на уровне 63,7 млрд грн в 2020 году, что на 5,6 миллиарда больше, чем плановые показатели сметы-2019.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

“На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты рассмотрели проект бюджета Киева на 2020-2022 годы”, – говорится в сообщении.

Согласно проекту решения, в следующем году город прогнозирует бюджет на уровне 63,7 миллиарда гривен. Из которых 59,3 млрд грн – это общий фонд, специальный составит 4,4 млрд грн. В целом, это на 5,6 миллиарда больше, чем плановые показатели сметы-2019.

Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц, который в 2020 году, по прогнозу, составит 41%. Также в структуре доходов 21,9% – по местным налогам и 7,9% – по налогу на прибыль предприятий.

«Вместе с тем, мы ожидаем уменьшения поступлений от акцизного налога. Это связано с тем, что со следующего года в местные бюджеты не будет засчитываться акцизный налог с нефтепродуктов. Прогнозируется также уменьшение поступлений по основным показателям наполнения бюджета развития. В частности, с 2021 года, согласно решению Верховной Рады, в местные бюджеты не будет засчитываться долевое участие. Поэтому наши планы на 450 млн грн очень оптимистичны, потому что, видимо, многие застройщики подождут 2021 года, чтобы не платить долевого участия. Это создает определенные проблемы, ибо долевое участие является источником формирования бюджета развития», – подчеркнул первый заместитель директора Департамента финансов КГГА Александр Корень.

В целом, главный финансовый документ на 2020 год сбалансирован. То есть расходы не будут превышать доходы.

«Традиционно значительную часть бюджета город планирует направить на образовательную отрасль. В 2020 году – это треть городского сметы – более 19,9 млрд грн. На здравоохранение закладываем 9,58 млрд грн, на социальную защиту и обеспечение – 8,1 млрд грн. На 1,5 млрд грн по сравнению с прошлым годом, увеличиваем финансирование транспортной инфраструктуры. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 3,7 млрд грн», – рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Соответствующий проект городского сметы депутаты приняли к сведению, в ближайшее время должны подать свои правки и замечания.