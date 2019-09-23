В Китае создают сеть вакуумных гиперзвуковых поездов на солнечной и ветровой энергии

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В Китае создают сеть вакуумных гиперзвуковых поездов Hyperloop на электроэнергии, сгенерированной солнечными панелями и бесшумными безлопастными ветровыми генераторами.
Проект разработало инженерное бюро MAD после заключения соглашения с американской компанией Hyperloop Transportation Technologies.
Авторы проекта планируют оснастить туннели Hyperloop гибкими солнечными панелями, которые будут обеспечивать электроэнергией поезда. К тому же, вдоль сети туннелей инженеры намерены построить леса безлопастныъ ветряков.
Туннели Hyperloop намерены установить на стеклопластиковых опорах на расстоянии 7 метров от земли. Таким образом, вакуумные гиперзвуковые поезда не будут мешать движению транспорта.
«Зеленый» транспорт планируют интегрировать в городскую инфраструктуру. Так, на туннелях планируют разбить городские огороды, общественные парки и обустроить зоны отдыха.
“Дизайн MAD показывает, как искусственное может сливаться с природой в рамках городской инфраструктуры, которая трансформирует будущее путешествий и способна изменить наше понимание общественного пространства”, – отмечают в бюро.
Концепция сверхскоростного транспорта анонсирована компанией Tesla в 2012 году и до сих пор не реализована. Первый коммерческий запуск компания Virgin Hyperloop One планирует осуществить в 2029 году.
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