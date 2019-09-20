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Играй с monobank и получай “Награды”

Кто бы мог подумать, что пользование банковской картой может приносить удовольствие. Когда отправлять платежи легко, банкинг становится в радость. Отсутствие отделений и очередей, выгодные и прозрачные тарифы, удобное приложение. Все это порождает эмоциональную связь с клиентам. А доказательством этой связи является то, что за все время проекта, больше 450 000 клиентов пришли к нам по приглашению своих друзей.

Мы в monobank считаем, что ежедневные траты по карте тоже можно сделать эмоциональными. В рамках этого, со старта проекта, мы предлагаем клиентам выбирать новые категории кешбэка первого числа каждого месяца. Но мы решили пойти дальше и дать возможность клиенту стать героем другого приключения.

“Все что мы делаем в monobank — это все эмоции. Для того, чтобы выделиться сегодня и это, кстати, касается не только банков, нужно делать бизнес эмоционально”, – подчеркнул Олег Гороховский

В новой версии приложения мы добавили меню «Награды». В котором вы сможете выполнять задания, как в игре. Чтобы собирать коллекцию уникальных котов нужно только пользоваться продуктами monobank.

Первым 5 участникам, которые соберут все награды, мы подарим железную карту IRON BANK и организуем бизнес-завтрак с одним из основателей monobank. Позитивные эмоции гарантированы.

Как это работает?

1. Обновите приложение monobank в App Store или Google Play
2. Сбор наград активируется после первого посещения меню «Награды» (свайп вправо на главном экране)
3. Награда откроется после выполнения ее условий
4. Список действий для открытия награды и прогресс достижения можно посмотреть при выборе конкретной награды
5. Играйте вместе с друзьями и делитесь достижениями

Некоторые награды получить легко, а для некоторых придется изрядно попотеть. Но чем труднее путь, тем слаще награда, не так ли?

Присоединяйтесь к monobank и принимайте участие в захватывающем приключении!

P.S. Вот и раскрыт секрет третей точки на главном экране 😜 Оставайтесь с нами, дальше будет интереснее.

По материалам monobank
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