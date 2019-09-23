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Xiaomi представила смартфон с экраном с двух сторон

Xiaomi представила смартфон с экраном с двух сторон

Китайский IT-гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Экран устройства “обернут” вокруг корпуса: площадь дисплея у новинки составляет 180%.

Об этом сообщает The Verge.

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Задняя панель гаджета будет отображать различную информацию, в том числе прогноз погоды и навигатор. На боковой панели находятся индикаторы заряда батареи и сигнала сети, а также сенсорные кнопки громкости.

На задней панели Mi Mix Alpha находится 108-мегапиксельная камера, разработанная совместно с Samsung. Кроме того, в гаджете встроены 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный объектив.

Фронтальной камеры у Mi Mix Alpha нет. Зато есть 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Также имеется батарея на 4050 мAгод и поддержка 5G.

Mi Mix Alpha выпустят в ближайшее время ограниченной серией. Цена составит 19 999 юаней ($2800, или около 70 тыс. грн).

По материалам Espreso.tv
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