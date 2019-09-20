Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашем государстве.

.Украинский лидер проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Обсудили также использование компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.