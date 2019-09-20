0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 176 0

Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в Украину

Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте также: Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог

Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашем государстве.

.Украинский лидер проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Обсудили также использование компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.