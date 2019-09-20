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Руководитель Укравтодора подал заявление об отставке

Руководитель Укравтодора подал заявление об отставке

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

“Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора”, – заявил Новак.

По его словам, всего за три года был создан “стабильный источник финансирования – Дорожный фонд” и первый среднесрочный план развития отрасли на четыре года, проведена децентрализация дорог, улучшено использование кредитных средств и внедрена технология бетонных дорог.

Он добавил, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.

Славомир Новак – экс-министр транспорта Польши. Он пришел в Укравтодор в 2016 году. В сентябре Нацагентство по противодействию коррупции выявило нарушения в его декларации.

По материалам Економічна Правда
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