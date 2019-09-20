Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировок

Вторник на валютном рынке будет явно одним из самых напряженных дней этой недели. Разве что среда еще сможет посоревноваться с ним в пальме первенства как по статистике операций, так и в части динамичности происходящего.

Хотя внешне все прошло очень даже тихо – за день курс доллара практически особо не изменился с утренних 24,20/24,22 гривен – до 24,20/24,23 к концу сессии. Но это внешняя сторона.

Стартовал межбанк по доллару с котировок 24,20/24,22 гривен (что сразу было существенно ниже вчерашнего закрытия 24,30/24,32). Предложение значительно превышало спрос и уже через 20 минут сессии курс покатился и грозил обвалиться еще значительно ниже.

Часть наличного рынка это уже прогнозировала и заблаговременно ставила котировки приема доллара по 24,00-24,10 гривен, а вот продажу особо снижать не спешили (действуя по принципу “ а вдруг, что не так пойдет на рынке…”).

Но межбанк более управляем с точки зрения регулятора и уже скоро участники торгов узнали о выкупе доллара Нацбанком по 24,25. Отличались продажами, как всегда, нерезиденты. Они вовсю готовились к сегодняшнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Но валюты было настолько много, что купленные НБУ “дежурные” 20 млн долларов по 24,25 гривен – остановить проседание котировок не смогли.

В 11:00 курс уже находился в пределах 24,20/24,215 гривен с очередным явным настроем на уровень 24,10 и ниже к концу сессии. Но НБУ снова решил поддержать доллар и опять вышел на торги с выкупом его излишка через Matching. Покупал много и это выравняло спрос и предложение на компромиссном уровне 24,20/24,21 гривен за доллар практически до конца активной фазы сессии.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 24,2057 гривен за доллар, а кое-какие подвижки по курсу пошли только с 15:00.

В этот момент котировки кратковременно выросли до 24,22/24,245 гривен за счет покупки валюты отдельными игроками рынка, видимо, не особо правильно просчитавшими весь расклад сил на сегодняшнем аукционе Минфина по размещению облигаций.

Но уже к 16:00 курс опять чуть просел до 24,20/24,23 гривен, чем сессия и завершилась.

Главные события 24 сентября на межбанке:

1) Небольшая коррекция котировок доллара с утренних 24,20/24,22 гривен до 24,20/24,23 к концу сессии с явной угрозой обвала доллара в начале сессии к уровням близким 24,10 гривен и ниже и выкупом валюты Нацбанком для удержания курса;

2) НБУ выкупил в начале сессии излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,25 гривен в сумме не менее 20 млн долларов, а затем по свидетельствам участников рынка — был еще замечен с покупкой валюты, что и уберегло доллар от нового существенного проседания;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2057 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 25 сентября установлен на уровне 24,209491.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,21 / 24,24

евро – 26,62 / 26,65

российский рубль – 0,3800 / 0,3808

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1000 / 1,1001

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