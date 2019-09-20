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МЭРТ предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию

МЭРТ предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства разослали на рассмотрение министерствам и центральным органам исполнительной власти список из 800 государственных предприятий, которые предлагают отправить на приватизацию.

Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook.

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“Отправил сегодня на рассмотрение министерствам и ЦОИВ (центральным органам исполнительной власти – ред.) список из 800 государственных предприятий, которые мы предлагаем отправить на приватизацию”, – сообщил замминистра.

Он отметил, что малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи – “прозрачно, открыто и с привлечением максимального количества участников”.

“Приватизацию крупных предприятий будут сопровождать профессиональные советники, которые помогут привлечь лучших инвесторов и обеспечить максимальную конкуренцию за наши активы”, – добавил Кухта.

По материалам УНН
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