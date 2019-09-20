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Запас подземных хранилищ газа достиг максимума за 9 лет

Запас подземных хранилищ газа достиг максимума за 9 лет

В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году накопили 20 миллиардов кубометров газа – это исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Уктрансгаза.

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“До конца сезона закачки газа в ПХГ, который продолжается до середины октября, Укртрансгаз планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива. Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют сейчас утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020”, – сообщает компания.

Всего за 2018 год Украина использовала 28,5 млрд кубометров газа. За 2019 го по состоянию 1 сентября Украина использовала 16,7 млрд кубометров голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По материалам Finance.UA
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