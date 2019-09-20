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Верланов рассказал о подготовке к введению РРО

Верланов рассказал о подготовке к введению РРО

У Налоговой службы есть практически год до введения фискализации плательщиков единого налога отдельных отраслей и полгода до момента ввода программных регистраторов расчетных операций.

Так во время брифинга прокомментировал Председатель ГНС Сергей Верланов новации в системе РРО, предусмотренные законопроектами №1053-1 и №1073.

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По его словам, это время в ГНС планируют использовать для широкой информационной кампании, к которой будут привлекаться не только налоговики, но и производители РРО.

«Система программных РРО не возникла на пустом месте. В течение последнего года на базе Министерства финансов Украины и ГФС, а теперь и ГНС, проводился эксперимент по применению новейших РРО. На сегодня протестированы программные продукты 6 производителей», – рассказал Сергей Верланов.

Руководитель налоговой также подчеркнул, что важно то, что устройства могут работать offline. В таком режиме можно будет работать 36 часов, а затем отправить отчет в ГНС.

За год переходного периода в ГНС совместно с Минфином проанализируют ситуацию с покрытием Интернета в стране и на основании этого будут внесены соответствующие изменения, которые урегулируют вопрос, где можно работать без использования РРО ввиду отсутствия Интернета.

По материалам Finance.UA
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