Верланов рассказал о подготовке к введению РРО

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У Налоговой службы есть практически год до введения фискализации плательщиков единого налога отдельных отраслей и полгода до момента ввода программных регистраторов расчетных операций.
Так во время брифинга прокомментировал Председатель ГНС Сергей Верланов новации в системе РРО, предусмотренные законопроектами №1053-1 и №1073.
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По его словам, это время в ГНС планируют использовать для широкой информационной кампании, к которой будут привлекаться не только налоговики, но и производители РРО.
«Система программных РРО не возникла на пустом месте. В течение последнего года на базе Министерства финансов Украины и ГФС, а теперь и ГНС, проводился эксперимент по применению новейших РРО. На сегодня протестированы программные продукты 6 производителей», – рассказал Сергей Верланов.
Руководитель налоговой также подчеркнул, что важно то, что устройства могут работать offline. В таком режиме можно будет работать 36 часов, а затем отправить отчет в ГНС.
За год переходного периода в ГНС совместно с Минфином проанализируют ситуацию с покрытием Интернета в стране и на основании этого будут внесены соответствующие изменения, которые урегулируют вопрос, где можно работать без использования РРО ввиду отсутствия Интернета.
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