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Chery вывела на украинский рынок новый кроссовер (фото)

Chery вывела на украинский рынок новый кроссовер (фото)

В Украине представлен новый кроссовер китайского бренда Chery – Tiggo 8.

При длине 4,7 м и колесной базе в 2,7 м конструкторы разместили в салоне аж 7 мест. Внешне Tiggo 8 имеет современный дизайн и светодиодные фары и задние фонари с функцией.

В салоне Chery Tiggo 8 – аж три дисплея, один из которых отвечает за климат-контроль и по дизайну напоминает аналогичные приборы Range Rover. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 145 л.с. Среди коробок передач – механическая 6-ступенчатая или “робот” с двумя сцеплениями от Getrag.

Системы безопасности от Bosch, другие системы от известных производителей, концепция чистого воздуха в салоне – все это говорит о высоком уровне автомобиля, который конкурирует теперь с японскими и корейскими кроссоверами.

Впрочем, цена на Chery Tiggo 8 остается доступной – от 19 800 долларов США (483 714 грн), а в комплектации Luxury с автоматической КП – $ 22 600.

По материалам Телеканал новин 24
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