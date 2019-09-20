Водителям напомнили о новом правиле дорожного движения

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В Украине со вторника, 1 октября, вводится обязательное требование для водителей ездить в дневное время суток за городом с включенными фарами.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции в Facebook.
Как сообщается, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
“Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно!” – говорится в сообщении.
За игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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