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НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды"

НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тариф на электроэнергию для поставщика “последней надежды” на 4-й квартал текущего года.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.

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Согласно принятому постановлению об установлении тарифа на услуги поставщика “последней надежды” на 4-й квартал 2019 года, уровень тарифа составляет 373,77 грн/МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление также предусматривает, что тариф вступит в силу 1 октября 2019 года.

По материалам УНН
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