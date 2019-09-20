"Укрзализныця" переоборудует депутатскую комнату на вокзале

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Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы.
Об этом сообщил председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов в Facebook.
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Он отметил, что для компании это очень важный вопрос. Ведь УЗ существенно и кардинально меняет концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников.
Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также планируется сделать библиотеку.
Пункт будет работать со следующей недели.
“На очереди – депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. За несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных”, – отмечает Кравцов.
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