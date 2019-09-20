Стоит ли покупать запчасти в интернете?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ваш автомобиль нуждается в ремонте? Вы в поиске хороших деталей, но не знаете, где их лучше купить? Современные автомобилисты все чаще их покупают в интернет-магазинах, но онлайн-покупки далеко не у всех вызывают доверие.
Есть ли риск купить поддельные автозапчасти в интернете?
Риск купить автомобильные детали сомнительного качества есть везде и не важно где вы их покупаете: в интернете, автомагазине или авторынке. Вас могут обмануть где угодно. Нередко автомобилисты покупают автозапчасти в интернете, но некоторые могут подсчитать такой шопинг рискованным, ведь деталь нельзя потрогать. Действительно, не хочется покупать «кота в мешке». Но некоторые автовладельцы рискуют и все-таки заказывают автозапчасти в режиме онлайн, ведь по интернету такой товар обходится на порядок дешевле. Но как оградить себя от покупки поддельных деталей на автомобиль и не быть попасться на уловки мошенников? Если вы все-таки точно решили купить деталь для своего авто онлайн, то для начала внимательно подойдите к выбору автомагазина. В сети их множество и порой это усложняет задачу найти надежную торговую площадку.
Одним из самых популярных интернет-магазинов автозапчастей является «Pipicar». Здесь автомобильная продукция высокого качества от проверенных производителей. На сайте можно с легкостью подобрать абсолютно любые узлы и механизмы для своей машины, даже не выходя из дома. Репутация интернет-магазина Pipicar позволяет постоянным покупателям смело заказывать различные детали для своего транспортного средства, не опасаясь приобрести подделку.
Как успешно заказать автозапчасти онлайн?
Быстрый и удобный способ заказать автомобильные комплектующие на любые модели по интернету – указать VIN-код своего автомобиля. Этот вариант надежный и проверенный, ведь так вы сможете самостоятельно подобрать нужные детали, которые будут совместимы с машиной. Подбор запчастей по VIN-коду – удобный путь к успешной онлайн-покупке. Если вы все же хотите получить более детальную информацию о товаре или сомневаетесь в своем выборе, тогда у вас всегда есть прекрасная возможность получить бесплатные профессиональные консультации. В любом интернет-магазине работают менеджеры, которые смогут облегчить вашу покупку и ответить на все ваши вопросы.
Доверяйте надежным автомагазинам и смело заказывайте детали по интернету. Вы можете заказать запчасти для любого авто, не выходя из дома, сэкономив уйму времени и сил. Например, вы ищите новые запчасти на Ауди 80 в Pipicar, то купить их вы можете в любое удобное время. В продаже тормозные колодки, детали кузова, фильтры, подшипники, ремни, цепи и натяжители, запчасти трансмиссии, амортизаторы и многое другое. Вы можете оформить заказ на сайте, связавшись с менеджером по указанному телефонному номеру или добавив в корзину необходимый товар.
Покупайте для своего автомобиля самые лучшие запчасти!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 2020 году эксперты ожидают новой волны трудовой миграцииВчера, 19:33 - 3458 12
В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбэк по новому закону3 ч. назад - 1475 9
Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ - депутатВчера, 14:23 - 1382 8
Американская компания представила доступный электрокар15 ч. назад - 1298 5
Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца годаВчера, 12:12 - 57111 5
В Раде планируют пересмотреть законопроект об уменьшении пенсионного возраста для женщин7 ч. назад - 7397 2
Курс наличного доллара5 ч. назад - 4124
Как менялся курс гривны к доллару в начале осени за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 21:22 - 3560
Рада отменила налог на инвестиции: "плюсы" закона8 ч. назад - 3518 1
В 2020 году эксперты ожидают новой волны трудовой миграцииВчера, 19:33 - 3458 12
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD3 ч. назад - 166
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2025
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1067
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1639
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1384 1