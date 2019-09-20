Межбанк: понедельник для доллара оказался днем тяжелым

В понедельник ситуация для доллара на валютном рынке опять была малоприятной, а торги прошли достаточно динамично.

Стартовал межбанк по доллару с котировок 24,39/24,43 гривен (что еще было сопоставимо с пятничным уровнем закрытия 24,41/24,425).

Но уже через 15 минут сессии курс покатился вниз. Отличались продажами нерезиденты. Предложение превышало спрос в существенных объемах и это ударило по котировкам американской валюты.

В 11:00 доллар уже находился в пределах 24,33/24,35 гривен с явным настроем на уровень 24,30 и ниже к концу сессии. НБУ решил поддержать доллар и вышел на торги с выкупом его излишка через Matching. Купил первые «дежурные» 20 млн долларов по 24,37 гривен, а затем по информации участников торгов – был замечен с продолжением этих покупок еще несколько раз.

Это постепенно выравняло спрос и предложение и почти два часа ( с 11-15 до 13-00) курс находился на уровне 24,32/24,34 уже до самого обеда. Работал Нацбанк в излюбленном для себя формате – через Matching.

К 14:00 курс находился на отметке 24,32/24,335 гривен уже до 15 часов. А затем – фактически замер на уровне 24,30/24,32 уже до самого завершения сессии.

Главные события 23 сентября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,39/24,43 гривен до 24,30/24,32 к концу сессии;

2) НБУ выкупил в начале сессии излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,37 гривен в сумме 20 млн долларов, а затем по наблюдениям участников рынка – был еще несколько раз замечен с покупкой валюты,чем и удержал валюту от дальнейшего падения;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,3315 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 24 сентября установлен на уровне 24,327195.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,32 / 24,33

евро – 26,71/ 26,73

российский рубль – 0,3797 / 0,3804

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0995/ 1,0997

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