Укрзализныця будет работать "на опережение" коррупции

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Наблюдательный совет и правление АО «Укрзализныця» утвердили Политику предотвращения и противодействия коррупции. Документ уже ввели в действие.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Также утвержден План разработки и внедрения Политики предотвращения и противодействия коррупции и других мер, стандартов и процедур, предусмотренных Антикоррупционной программой в АО «Укрзализныця».
«Наш подход в борьбе с коррупцией – работать на опережение, а не просто бороться с последствиями. Предыдущая модель была в основном сосредоточена на выявлении уже совершенных коррупционных нарушений. Совершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства и лучших мировых и европейских практик является одной из ключевых инициатив, определенных Стратегией АО «Укрзализныця» на 2019-2023 годы», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
Политика предотвращения и противодействия коррупции, которая недавно вступила в действие, является первым из необходимых документов, которые нужно разработать и внедрить в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Основная цель Политики – нормативно определить и закрепить принципы и стандарты по предотвращению и противодействию коррупции в деятельности Общества.
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