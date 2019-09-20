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Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже весной

Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже весной

Верховная Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже весной следующего года.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуги народа”) на форуме “Повестка нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти”, сообщает корреспондент Укринформа.

“В сфере налогообложения мы намерены… выйти на малую налоговую реформу весной следующего года”, – сказал Гетманцев.

По его словам, ее частью является реформа налога на доходы физических лиц.

“Реформа налога на доходы физических лиц будет как реформа по налоговой амнистии капиталов или с нулевому декларированию, некое добровольное мероприятие, призванное вывести из “тени” накопленные уже гражданами доходы в течение 28 лет”, – пояснил депутат.

Кроме этого, добавил он, планируется пересмотреть содержание налога на доходы физических лиц, то есть 4 раздел Налогового кодекса, изменив постсоветские подходы, расширить объем так называемой налоговой скидки и ввести посемейное декларирование доходов домохозяйств, что позволит уменьшить давление на налогоплательщика.

Гетманцев уточнил, что введение посемейного налогообложения планируется по завершении налоговой реформы – примерно через 2 года.

“Кроме этого, планируется широко обсудить налог на выведенный капитал, прийти к согласию в обществе, в первую очередь от бизнес-сообщества, по его содержанию, отстоять этот налог перед МВФ за счет того, что показать компенсаторы и за счет этого также его ввести”, – рассказал Гетманцев.

По словам депутата, еще одним важным элементом налоговой реформы является унификация украинского законодательства в части уплаты НДС.

Как отметил Гетманцев, по сравнению с другими странами в Украине очень сложное администрирование НДС и его нужно упрощать.

Кроме того, существуют наработки по экологическому налогу, налогу на землю, на недвижимость.

“К Новому году мы планируем сконцентрироваться на работе с администрированием налогов”, – отметил Гетманцев.

По материалам УКРИНФОРМ
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