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Верховная Рада планирует запустить малую налоговую реформу уже весной следующего года.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуги народа”) на форуме “Повестка нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти”, сообщает корреспондент Укринформа.
“В сфере налогообложения мы намерены… выйти на малую налоговую реформу весной следующего года”, – сказал Гетманцев.
По его словам, ее частью является реформа налога на доходы физических лиц.
“Реформа налога на доходы физических лиц будет как реформа по налоговой амнистии капиталов или с нулевому декларированию, некое добровольное мероприятие, призванное вывести из “тени” накопленные уже гражданами доходы в течение 28 лет”, – пояснил депутат.
Кроме этого, добавил он, планируется пересмотреть содержание налога на доходы физических лиц, то есть 4 раздел Налогового кодекса, изменив постсоветские подходы, расширить объем так называемой налоговой скидки и ввести посемейное декларирование доходов домохозяйств, что позволит уменьшить давление на налогоплательщика.
Гетманцев уточнил, что введение посемейного налогообложения планируется по завершении налоговой реформы – примерно через 2 года.
“Кроме этого, планируется широко обсудить налог на выведенный капитал, прийти к согласию в обществе, в первую очередь от бизнес-сообщества, по его содержанию, отстоять этот налог перед МВФ за счет того, что показать компенсаторы и за счет этого также его ввести”, – рассказал Гетманцев.
По словам депутата, еще одним важным элементом налоговой реформы является унификация украинского законодательства в части уплаты НДС.
Как отметил Гетманцев, по сравнению с другими странами в Украине очень сложное администрирование НДС и его нужно упрощать.
Кроме того, существуют наработки по экологическому налогу, налогу на землю, на недвижимость.
“К Новому году мы планируем сконцентрироваться на работе с администрированием налогов”, – отметил Гетманцев.
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