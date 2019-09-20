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Deutsche Bank продает бизнес BNP Paribas

Deutsche Bank продает бизнес BNP Paribas

Руководство Deutsche Bank достигло окончательного соглашения с французским концерном BNP Paribas о продаже подразделений Global Prime Finance (хедж-фонды) и Electronic Equities (электронная торговля акциями).

Об этом сообщили оба финансово-кредитных института, передает DW.

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Согласно договоренности, Deutsche Bank продолжит вести бизнес по обоим направлениям до тех пор, пока все клиенты не будут переданы PNP Paribas. При этом немецкий банк передаст французскому конкуренту технологию и сотрудников.

О стоимости сделки и дальнейших деталях не сообщается.

По предварительным данным, от Deutsche Bank до BNP Paribas перейдут до 800 сотрудников.

Для того, чтобы сделка состоялась, ее должны одобрить надзорные органы.

По материалам Mind
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