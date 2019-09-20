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Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог

Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, последний этап прохождения документа – закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Проектом устанавливается:

  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения – штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
По материалам РБК-Украина
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