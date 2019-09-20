Мининфраструктуры может отменить НДС на авиабилеты

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В Мининфраструктуры Украины рассматривают возможность отмены НДС (налог на добавленную стоимость) на авиабилеты на внутренние рейсы в качестве компенсирующего механизма авиакомпаниям облета территории России.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью focus.ua.
«Это логично, многие страны так делают. Это нормальная история, которая не под МАУ, не под SkyUp, а под национального украинского оператора», — заявил он.
По его словам, о прямой компенсации авиаперевозчикам облетов не может идти речи, поскольку такое предложение не поддержит правительство.
«Никаких компенсаций задним числом или ещё чего-то в таком роде. У МАУ есть задолженность перед Украэрорухом. Порядка 1 млрд грн. Госпредприятие подало иск в суд. МАУ подала встречный иск, в котором утверждает, что они, начиная с 2014 года, вынуждены были совершать облёты Российской Федерации и поэтому требуют компенсацию», — пояснил Криклий.
Министр добавил, что можно говорить исключительно о стимулах для украинских авиакомпаний, назвав в качестве одного из них отмену НДС на внутренние авиарейсы.
В настоящее время авиабилеты на рейсы в пределах Украины облагаются 20% НДС, тогда как рейсы за границу освобождены от оплаты этого налога.
9 сентября на пресс-конференции в Киеве глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг заявил, что с 2014 года необходимость облета России, взимание акциза за авиатопливо в Украине и высокие ставки на аэронавигационное обслуживание в стране привели к дополнительным расходам авиаперевозчика в размере $216 млн.
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