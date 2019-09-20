Коболев озвучил тарифы на долговременный транзит российского газа

“Нафтогаз” рассчитал тарифы, по которым “Газпром” мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе (ГТС).

Эти цифры привел председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в Брюсселе, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия.

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“Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей”, – уточнил Коболев.

Если “Газпром” будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в “Нафтогазе” ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа по 100 км украинской ГТС. Если же “Газпром” будет бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, “Нафтогаз” ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

“Чем больше объемы и чем на дольше “Газпром” будет бронировать, тем ниже будет тариф”, – пояснил такие расчеты Коболев. “Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта”, – утверждает руководитель “Нафтогаза”.

Сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором украинской ГТС пока остается “Нафтогаз”.