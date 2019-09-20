0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 345 0

Коболев озвучил тарифы на долговременный транзит российского газа

Коболев озвучил тарифы на долговременный транзит российского газа

“Нафтогаз” рассчитал тарифы, по которым “Газпром” мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе (ГТС).

Эти цифры привел председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев в Брюсселе, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия.

Читайте также: Коболев раскрыл детали анбандлинга Нафтогаза

“Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей”, – уточнил Коболев.

Если “Газпром” будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в “Нафтогазе” ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа по 100 км украинской ГТС. Если же “Газпром” будет бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, “Нафтогаз” ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

“Чем больше объемы и чем на дольше “Газпром” будет бронировать, тем ниже будет тариф”, – пояснил такие расчеты Коболев. “Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта”, – утверждает руководитель “Нафтогаза”.

Сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором украинской ГТС пока остается “Нафтогаз”.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.