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Нефедов анонсировал "таможенное ProZorro"

Нефедов анонсировал "таможенное ProZorro"

Уже к концу года Государственную таможенную службу (ГТС) подвергнут цифровой трансформации, благодаря которой обществу откроется доступ к обезличенной таможенной информации, и по каждой экспортно-импортной сделке можно будет получить данные по публичной веб-ссылке.

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов.

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По словам Нефедова, у таможни есть три важнейшие места контроля:

• Обмен данными с международными партнерами. По его словам, сегодня могут иметь место ситуации, когда из Польши выезжают iPhone по 1000 долл, а в Украину вместо них попадает керамическая плитка по 10 долл.
• Физический контроль на границе.
• Анализ статистической информации.

“Анализ должен помогать искать странные тренды и совпадения, когда внезапно нашу страну начинают заваливать пластиковыми цветами, или той же керамической плиткой, или секонд-хендом, или мебелью из лозы, или другими подозрительными вещами. Когда компании в одном грузе возят неестественные комбинации товаров”, – отметил глава таможни.

Также Нефедов акцентировал внимание на представлении законопроекта об открытии обезличенных данных по таможне.

Глава ГТС рассчитывает ввести информационную систему, которая будет создавать ссылки на каждую экспортно-импортную операцию. И по этой ссылке будут доступны все необходимые документы.

По материалам Espreso.tv
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