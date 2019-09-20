Межбанк: противостояние интересов продолжится

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В понедельник на валютном рынке противостояние интересов крупных игроков продолжится. Причем как местных экспортеров и импортеров, так и иностранцев, которые готовятся к завтрашнему аукциону по размещению ОВГЗ.
С экспортерами и импортерами все относительно просто – первые хотят курс повыше, вторые – пониже, и спрос и предложение с их стороны формирует достаточно предсказуемый рынок.
С нерезидентами все гораздо сложнее. Основная часть из них уже начала готовится к аукциону, еще с четверга активно продавая валюту на межбанке. Их интерес понятен – выставляются самые интересные облигации сроком почти на 5 с половиной лет и без ограничения объема. И еще облигации на 3 млрд гривен по номиналу на срок от 147 дней до 833. Подготовка нерезидентов уже отразилась на курсе доллара – он стремительно снижался и только откупы излишка его предложения Нацбанком фактически сдерживали курс от обвала. Продолжат иностранцы продавать валюту и сегодня, что будет сохранять ту же тенденцию укрепления гривны.
А вот объемы этих операций и как следствие – уровень проседания котировок зависит от двух факторов – цен выкупа доллара Нацбанком и объемов вливаний (которые уже зависят от индивидуальных решений потенциальных покупателей завтрашнего аукциона). И это создает определенную интригу на межбанке.
Кроме этого, сегодня с предложением валюты выйдет и часть опоздавших с уплатой налогов в конце прошлой недели. Штрафы платить бизнесу очень невыгодно и компании-нарушители будут уже не очень считаться с курсом, чтобы сегодня закрыть свои долги перед государством.
Все вышеперечисленное будет опять давить на курс доллара на межбанке. Мы ожидаем на сегодня объем операций на торгах в пределах до 330 млн долларов при заключении до 570-650 сделок, а котировки американской валюты по нашим прогнозам уйдут в новый коридор 24,25-24,40 гривен. Как и всю прошлую неделю – удерживать курс от обвала будет Нацбанк, который опять начнет активно скупать доллар на межбанке через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,41 / 24,42
евро – 26,89 / 26,91
российский рубль – 0,3815 / 0,3819
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