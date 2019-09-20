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ПФУ сообщил, сколько денег заложено в Госбюджете-2020 на выплату пенсий

ПФУ сообщил, сколько денег заложено в Госбюджете-2020 на выплату пенсий

В проект государственного бюджета на 2020 год заложено на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины 172,6 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

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“172,6 млрд грн предусмотрены в проектах государственного бюджете на 2020 год. Это те расходы, которые направляются на пенсионные выплаты, которые идут по источнику из государственного бюджета, а также та часть, которая пойдет на покрытие дефицита Пенсионного фонда, как это предусмотрено Бюджетным кодексом и нашим законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, – рассказала Ковпашко.

Она отметила, что эта сумма заложена в проект бюджета как составная часть дохода Пенсионного фонда, который должен быть направлен на выплату пенсий.

“По правилам составления проектов бюджета расходы формируются на основании тех нормативно-правовых актов, которые действуют на момент составления бюджета. Т.е., мы туда закладывали все те расходы, которые должны быть проведены в 2020 году на основании действующих нормативно-правовых актов. Если будут приняты другие нормативно-правовые акты, то, соответственно, будет необходимость вносить изменения в бюджет, определяя и источник для покрытия таких дополнительных расходов”, – подчеркнула Ковпашко.

По материалам УКРИНФОРМ
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