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В Харькове взорвали банкомат в отделении "Ощадбанка" (фото)

В Харькове взорвали банкомат в отделении "Ощадбанка" (фото)

23 сентября, в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

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По адресу выезжали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма ущерба устанавливается.

 

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

По материалам depo.ua
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