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Нацбанк выкупил с рынка более $269 млн

Нацбанк выкупил с рынка более $269 млн

В течение 16-20 сентября 2019 года Национальный банк выкупил с рынка 269,6 миллиона долларов. При этом официальный курс валют установил новый рекорд: гривна укрепилась более всего с начала 2016 года.

Соответствующие данные содержатся на официальном сайте Национального банка Украины.

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В целом объемы выкупа валюты с рынка на прошлой неделе выросли на 36%, что свидетельствует о высоких объемы избыточного валютног опредложения.

При этом, несмотря на высокие объемы выкупа валюты, курс доллара продолжает падать.

С начала 2019 года НБУ выкупил с рынка уже 3,8 миллиарда долларов, при этом продал для сглаживания курсов валют 248,23 миллиона долларов. Чистое пополнение международных резервов составило 3,56 миллиарда долларов.

По материалам hromadske.tv
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