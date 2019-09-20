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Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры

Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры

Компания Google в течение следующих двух лет вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инвестиционный план предусматривает суму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина в Финляндии. Общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро.

Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.

По материалам РБК-Украина
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