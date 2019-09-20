Украина меняет правила импорта товаров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада одобрила законопроект о защите прав интеллектуальной собственности на таможне.
Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №1230 «О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины».
Решение поддержали 255 народных депутатов.
Документ призван повысить уровень предотвращения и противодействия перемещению через таможенную границу Украины товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности и, как следствие – способствовать очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.
Сейчас в Украине таможенное оформление товаров приостанавливается таможнями по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, что почти всегда заканчивается безрезультатно. Для сравнения, 74% товаров, задержанных таможенными органами ЕС в 2017 году по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, были уничтожены или по ним начались судебные процедуры.
Таможенные органы не будут останавливать оригинальные товары (так называемая «параллельная торговля»). Например, если предприятие не уполномочено правообладателем на импорт товаров определенной торговой марки осуществлять импорт оригинальных товаров такой торговой марки, у таможни больше не будет оснований для их приостановления. Зато ресурсы таможни будут сосредоточены на борьбе именно с контрафактными товарами.
Законопроект №1230 призван приблизить украинское таможенное законодательство к европейским стандартам, в том числе:
Принятие предлагаемых изменений ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, поскольку такие товары не будут «останавливаться» на таможне и ждать согласия от того или иного правообладателя на импорт оригинальных товаров.
Кроме того, это повысит уровень противодействия попаданию на внутренний рынок товаров, которые не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и часто несут угрозу жизни, здоровью людей, окружающей среде (поддельные лекарства, детские игрушки, электротехника, химическая продукция и т.д.).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Муниципалитет в Дании вводит четырехдневную рабочую неделюПозавчера, 09:21 - 1804 7
В 2020 году эксперты ожидают новой волны трудовой миграцииВчера, 19:33 - 1980 3
Киевляне смогут сэкономить на отоплении с помощью смартфонаВчера, 09:22 - 1727 3
Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца годаВчера, 12:12 - 49877 2
Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель (фото)Позавчера, 03:02 - 5352 2
Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца годаВчера, 12:12 - 49877 2
Почему украинцы увольняются с работы: назвали причины (инфографика)Вчера, 15:14 - 11858 1
Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет GlassdoorВчера, 11:45 - 5329
Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: разъяснение ГострудаВчера, 17:29 - 5045 1
Как менялся курс гривны к доллару в начале осени за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 21:22 - 2802
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 1888
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1007
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1574
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1327 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2219 7