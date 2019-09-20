Украина меняет правила импорта товаров

Верховная Рада одобрила законопроект о защите прав интеллектуальной собственности на таможне.

Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №1230 «О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

Решение поддержали 255 народных депутатов.

Документ призван повысить уровень предотвращения и противодействия перемещению через таможенную границу Украины товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности и, как следствие – способствовать очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Сейчас в Украине таможенное оформление товаров приостанавливается таможнями по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, что почти всегда заканчивается безрезультатно. Для сравнения, 74% товаров, задержанных таможенными органами ЕС в 2017 году по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, были уничтожены или по ним начались судебные процедуры.

Таможенные органы не будут останавливать оригинальные товары (так называемая «параллельная торговля»). Например, если предприятие не уполномочено правообладателем на импорт товаров определенной торговой марки осуществлять импорт оригинальных товаров такой торговой марки, у таможни больше не будет оснований для их приостановления. Зато ресурсы таможни будут сосредоточены на борьбе именно с контрафактными товарами.

Законопроект №1230 призван приблизить украинское таможенное законодательство к европейским стандартам, в том числе:

расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности;

неприменение мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности относительно перемещения через таможенную границу Украины оригинальных товаров (изготовленные с согласия правообладателя);

упрощение процедуры уничтожения контрафактных товаров, в том числе установление особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Принятие предлагаемых изменений ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, поскольку такие товары не будут «останавливаться» на таможне и ждать согласия от того или иного правообладателя на импорт оригинальных товаров.

Кроме того, это повысит уровень противодействия попаданию на внутренний рынок товаров, которые не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и часто несут угрозу жизни, здоровью людей, окружающей среде (поддельные лекарства, детские игрушки, электротехника, химическая продукция и т.д.).