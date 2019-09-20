В Google создали мощнейший в мире компьютер

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Американская компания Google создала мощнейший в мире квантовый компьютер, в разы быстрее проводящий вычисления, чем Summit от IBM, который считается самым мощным в мире суперкомпьютером.
Об этом сообщает Financial Times..
Согласно информации британского издания, расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер от Google совершил за 200 секунд, но данная информация, впервые опубликованная в научном докладе на сайте NASA, впоследствии была удалена.
В настоящее время квантовый компьютер от Google способен выполнять только один технический расчет, а к решению практических задач устройство будет готово через несколько лет.
“Насколько нам известно, проведенный эксперимент представляет первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре”, – сказано в материале.
Там же говорится, что “такое серьезное ускорение по сравнению с известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче”.
Газета пишет, что разработчики Google назвали свой компьютер “важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу”.
Financial Times указывает, что Google отказался от соответствующих комментариев.
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