Безработица в ЕС снизилась до рекордного уровня

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Уровень безработицы в странах Европейского союза снизился до рекордных показателей 2008 года.
Об этом свидетельствует обнародованный отчет Европейской комиссии.
Так, последний квартальный отчет свидетельствует, что 241,4 миллиона граждан ЕС трудоустроены, что составляет 73,8% от трудоспособного населения. Также отмечается, что в большинстве случаев это постоянные рабочие места.
В документе говорится, что занятость растет в течение 25 кварталов подряд в ЕС и теперь немного превысила пик перед всемирным кризисом 2008 года.
Несмотря на это, в некоторых странах-членах ЕС занятость населения упала. В частности, больше всего в Хорватии (-1,6%), Латвии (-1,1%) и Польше (0,4%). В свою очередь, уровень занятости повысился на Кипре (3,1%), Мальте (2,6%) и в Словении (2,1%).
Самый высокий уровень занятости зафиксирован в Швеции (83%), самый низкий в Греции (60,6%).
В то же время документе отмечается, что несмотря на позитивную динамику занятости, прогнозируемое замедление темпов роста ВВП в зоне ЕС может снизить рост уровня занятости в ближайшие кварталы.
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