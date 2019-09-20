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"Нибулон" ввел в эксплуатацию свое самое большое судно

"Нибулон" ввел в эксплуатацию свое самое большое судно

20 сентября в Николаеве состоялась церемония ввода в эксплуатацию самого длинного судна, построенного компанией “Нибулон” на своей верфи.

Церемония прошла в рамках проведения международного форума “Судостроение и водный транспорт 2019”.

“Мы это судно построили за год”, – заявил гендиректор ООО СП “Нибулон” Алексей Вадатурский.

Напомним, что корпус 140-метрового судна-перегружателя был спущен на воду в мае 2019 года. На него установили два крана Liebherr типа CBG360 грузоподъемностью 45 т каждый.

Как заявляли ранее в компании, это самое длинное судно не только в истории “Нибулона”, но и в истории независимой Украины.

По материалам Центр транспортных стратегий
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