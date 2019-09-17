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Украинцы стали чаще путешествовать самолетами

Украинцы стали чаще путешествовать самолетами

В январе-августе самолетами и другими воздушными судами перевезено на 10,9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

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Авиационным транспортом за восемь месяцев этого года перевезено 9,1 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 10,9%.

Пассажирооборот авиатранспортом в январе-августе 2019 года составил 19,84 млрд пас. км, что на 19,4% больше по сравнению с январем-августом 2018 года.

В целом услугами пассажирского транспорта за восемь месяцев этого года воспользовались 2,81 млрд пассажиров, или на 5,9% меньше по сравнению с объемами января-августа 2018 года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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