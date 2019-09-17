Межбанк: Нацбанк пытался спасать доллар

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В пятницу проседание валютных котировок продолжилось, а сами торги (как мы и предполагали в утреннем прогнозе) прошли очень интересно.
Стартовали торги по доллару сразу же с котировок 24,43/24,47 гривен (что гораздо ниже вчерашнего уровня закрытия 24,55/24,58 и ниже психологического уровня в 24,50 гривен, который активно “защищал” Нацбанк, выкупая излишек предложения практически ежедневно). И как мы и предупреждали – НБУ сразу бросился спасать доллар. Регулятор вышел на межбанк с выкупом излишка доллара через Matching и купил «дежурные» 20 млн долларов по 24,485 гривен.
Но этого оказалось мало. Доллар подешевел с 24,43/24,47 до 24,415/24,435 гривен к 11 часам и Нацбанк снова вышел с интервенцией. Он снова вышел на межбанк с выкупом излишка валюты доллара через Matching и купил уже около 50 млн долларов по 24,43 гривны, чем окончательно удержал валютные котировки от дальнейшего проседания.
После таких массированных покупок Нацбанка к 12:00 доллар откорректировался до 24,44/24,47 гривен, а к обеду окончательно закрепился на отметке 24,44/24,465 уже до самого завершения активной фазы торгов.
После 15:00 на единичных сделках спекулянтов курс придавили до 24,415/24,435 гривен, а завершилась сессия уровнем 24,41/24,425.
Главные события 20 сентября на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 24,43/24,47 гривен до 24,41/24,425 к концу сессии;
2) НБУ выкупил в начале сессии излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,485 гривен в сумме 20 млн долларов. А затем еще докупил не менее 50 млн долларов по 24,43 гривны, чем удержал валюту от дальнейшего падения;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,4363 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 23 сентября установлен на уровне 24,432618.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,42 / 24,44
евро – 26,94 / 26,95
российский рубль – 0,3821 / 0,3829
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1006 / 1,1008
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