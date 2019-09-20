Google потратит миллиард на приобретение "зеленых технологий"

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Руководство корпорации Google сообщило о крупнейшей в истории компании инвестиции в источники возобновляемой энергии на территории Европейского Союза.
Об этом в Хельсинки заявил глава Google Сундар Пичаи, передает издание TechCrunch, которое отмечает, что новые проекты увеличат размер инвестиций ИТ-гиганта в чистую энергетику до $2 млрд.
“С 2017 года 100% наших операций проводились за счет возобновляемых источников энергии. На этой неделе мы совершили самую большую покупку возобновляемой энергии в нашей истории, почти половина которой будет производиться в Европе через запуск 10 новых энергетических проектов. Следствием заключенных соглашений станут инвестиции в размере более миллиарда евро в новую энергетическую инфраструктуру ЕС”, – отметил Пичаи.
По его словам, речь идет об одном проекте в Бельгии, пяти – в Дании, двух – в Швеции и еще двух – в Финляндии.
“Здесь, в Финляндии, это два проекта в сфере ветровой энергетики, они дадут энергию в объеме 255 МВт. Это более чем вдвое увеличит объем используемой нами возобновляемой энергии в этой стране”, – отметил он.
Он также отметил, что ранее инвестиции Google были в основном направлены на ветровую энергетику, однако новые вложения в основном пойдут на солнечную ввиду падения цен на энергию солнца.
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