Кравцов озвучил четыре источника средств для реализации стратегии УЗ

Источниками средств для реализации стратегии “Укрзализныци” станет сокращение расходов, повышение доходности, кредиты и инвестиции, а также государственная поддержка.

Об этом сказал председатель правления компании Евгений Кравцов.

Первым из источников финансирования стратегии компании станет оптимизация расходов – отказ от неэффективных видов деятельности, повышение внутренней эффективности и совершенствование внутренних процессов, а также борьба с коррупцией.

Также “Укрзализныця” собирается повысить прибыль за счет нормализации грузового тарифа и ввода механизма его формирования.

Третьим источником средств станет гарантированное законодательством финансирование из государственного и местных бюджетов, прежде всего – компенсация убытков от пассажирских и пригородных перевозок.

Кроме того, УЗ собирается привлекать кредитные средства международных учреждений и инвестиции. В частности, действенным механизмом привлечения инвестиций должна стать первая публичная продажа части акций компании (IPO).