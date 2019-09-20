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В бюджет в этом году поступило ЕСВ почти на 22% больше

В бюджет в этом году поступило ЕСВ почти на 22% больше

Государственной налоговой службой Украины в январе-августе 2019 года обеспечено поступление 176,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 31,4 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

“В январе-августе 2019 года Государственной налоговой службой Украины обеспечено поступление 176,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь – август прошлого года на 21,7%, или на 31,4 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что в августе 2019 года было обеспечено 21,9 млрд грн ЕСВ, что на 20% или на 3,6 млрд грн больше августа 2018 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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