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Иностранцы купили украинские облигации на 90 млрд

Иностранцы купили украинские облигации на 90 млрд

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос на 1,2 млрд грн, или на 1,3%, – до 89,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Так, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос на 82,9 млрд грн, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов остался на уровне 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

По материалам Корреспондент.net
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