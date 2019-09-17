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Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ - депутат

Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ - депутат

Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ, хотя сотрудничество с ним является определенным индикатором стабильности в стране.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

«Бюджет Украины можно сбалансировать без МВФ. Считаю, что сотрудничество необходимо сохранять, поскольку оно является определенным индикатором стабильности, но привлечение средств под дополнительные условия – это не то, что нужно. Да, у МВФ дешевые деньги, но они идут не на экономику, а в золотовалютные резервы. А нам нужны деньги в экономику, и они есть у НБУ», – заявил депутат.

По словам А. Николаенко, Нацбанку необходимо начать заниматься делами, а не финансовыми спекуляциями, и дать возможность финансировать реальный сектор экономики.

«В переговорах с МВФ нужна четкая аргументированная проукраинская позиция. У нас позиция правительства пока неясная, а раньше была в виде «хотелок», которые не были подкреплены подсчетами. Чтобы МВФ согласился на наши условия, нам необходимо показать, где мы будем брать деньги, чтобы закрывать дефицит бюджета. А для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы заработала экономика», – отметил он.

По материалам ГолосUA
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