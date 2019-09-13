Межбанк: проседание валютных котировок продолжилось

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В четверг проседание валютных котировок, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – продолжилось.
Доллар подешевел с 24,63/24,67 до 24,55/24,58 гривен к концу дня и такое небольшое по теперешним меркам проседание котировок произошло только благодаря НБУ.
Регулятор явно отстаивает порог в 24,50 гривен за доллар и сегодня опять не был оригинальным. Именно оперативный выкуп Нацбанком излишка предложения американской валюты в первые несколько часов торгов уберегли доллар от провала ниже этой отметки.
Операции нерезидентов на вторичном рынке с ОВГЗ и бюджетные платежи клиентов сформировали потребность на межбанке в гривне и сработали в пользу нацвалюты. Экспортеры опять были вынуждены продаваться по складывающемуся на моменте курсу без особых попыток попридержать валюту, а импортеры не проявляли особого интереса к ее покупке и играли “на понижение” вместе со спекулянтами.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и курс просел с утренних 24,63/24,67 гривен до 24,61/24,64 к 11:00. НБУ вышел на межбанк с выкупом излишка доллара через Matching и купил “дежурные” 20 млн долларов в пределах ценников 24,65-24,66 гривен, чем поддержал валютные котировки.
Именно за счет действий Нацбанка – до обеда курс продержался в пределах 24,60/24,62 гривен за доллар. Как только регулятор ушел с рынка – на доллар опять началось постепенное давление, что и привело к котировкам 24,575/24,60 на 14:00 и до 24,55/24,58 гривен к концу сессии.
Часть участников рынка подозревали регулятор в еще как минимум одном выходе на рынок в “тихом” формате через Matching с небольшими покупками остатков валюты, что и обеспечило замирание курса на отметке 24,55/24,58 в последний час более-менее активных торгов.
Главные события 19 сентября на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 24,63/24,67 гривен до 24,55/24,58 к концу сессии;
2) НБУ выкупал в начале сессии излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,65-24,66 гривен. Купил по нашим данным порядка 20 млн долларов. А затем, похоже, еще как минимум один раз появлялся на торгах с небольшими покупками доллара, чем подстраховал валюту от дальнейшего падения;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6194 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 20 сентября установлен на уровне 24,617559.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,56 / 24,59
евро – 27,19 / 27,21
российский рубль – 0,3839 / 0,3844
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1051 / 1,1053
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны7 ч. назад - 3316 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты7 ч. назад - 2760 6
Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов2 ч. назад - 462 4
Рада упростила подачу отчетности в налоговую5 ч. назад - 1127 4
Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%5 ч. назад - 408 2
Дубилет рассказал, почему трудовые книжки больше не нужны7 ч. назад - 3316 7
НБУ начинает изъятие из обращения еще одной монеты7 ч. назад - 2760 6
Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налоговВчера, 20:02 - 2566
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020 (таблица)8 ч. назад - 1924
Межбанк: нас ждет насыщенный день8 ч. назад - 1841
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 772
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1290
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1032 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1967 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 875