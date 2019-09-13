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Межбанк: проседание валютных котировок продолжилось

Межбанк: проседание валютных котировок продолжилось

В четверг проседание валютных котировок, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – продолжилось.

Доллар подешевел с 24,63/24,67 до 24,55/24,58 гривен к концу дня и такое небольшое по теперешним меркам проседание котировок произошло только благодаря НБУ.

Регулятор явно отстаивает порог в 24,50 гривен за доллар и сегодня опять не был оригинальным. Именно оперативный выкуп Нацбанком излишка предложения американской валюты в первые несколько часов торгов уберегли доллар от провала ниже этой отметки.

Операции нерезидентов на вторичном рынке с ОВГЗ и бюджетные платежи клиентов сформировали потребность на межбанке в гривне и сработали в пользу нацвалюты. Экспортеры опять были вынуждены продаваться по складывающемуся на моменте курсу без особых попыток попридержать валюту, а импортеры не проявляли особого интереса к ее покупке и играли “на понижение” вместе со спекулянтами.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение превышало спрос и курс просел с утренних 24,63/24,67 гривен до 24,61/24,64 к 11:00. НБУ вышел на межбанк с выкупом излишка доллара через Matching и купил “дежурные” 20 млн долларов в пределах ценников 24,65-24,66 гривен, чем поддержал валютные котировки.

Именно за счет действий Нацбанка – до обеда курс продержался в пределах 24,60/24,62 гривен за доллар. Как только регулятор ушел с рынка – на доллар опять началось постепенное давление, что и привело к котировкам 24,575/24,60 на 14:00 и до 24,55/24,58 гривен к концу сессии.

Часть участников рынка подозревали регулятор в еще как минимум одном выходе на рынок в “тихом” формате через Matching с небольшими покупками остатков валюты, что и обеспечило замирание курса на отметке 24,55/24,58 в последний час более-менее активных торгов.

Главные события 19 сентября на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 24,63/24,67 гривен до 24,55/24,58 к концу сессии;

2) НБУ выкупал в начале сессии излишек доллара на межбанке через Matching по цене 24,65-24,66 гривен. Купил по нашим данным порядка 20 млн долларов. А затем, похоже, еще как минимум один раз появлялся на торгах с небольшими покупками доллара, чем подстраховал валюту от дальнейшего падения;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6194 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 20 сентября установлен на уровне 24,617559.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,56 / 24,59
евро – 27,19 / 27,21
российский рубль – 0,3839 / 0,3844

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1051 / 1,1053

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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